Reinhold Messner fordert Baustopp in den Bergen

Plus Bergsteiger-Legende Reinhold Messner sieht die alpine Wildnis in Gefahr. Welche Rolle Soziale Medien dabei spielen und wie er die Probleme lösen würde.

Reinhold Messner ist für viele Dinge bekannt, eine besonders diplomatische Wortwahl gehört nicht dazu. Da macht auch das Interview keine Ausnahme, das er unserer Zeitung jetzt gegeben hat. Darin bezeichnet er die Generation der Influencer, die tausende Menschen zu Ausflügen ins Gebirge animieren, „als Katastrophe“ für die Alpen. Auch im Allgäu: „Diese Leute haben überhaupt keine Ahnung davon, was sie tun.“