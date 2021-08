Neu-Ulm

vor 47 Min.

Hass gegen Hausarzt Kröner: So benutzt die Polizei den "Impfluencer"

Plus Der Hass gegen Hausarzt Kröner lässt nicht nach. Jetzt geht die Polizei in die Offensive und benutzt den "Impfluencer" für ihre Zwecke. Er selbst hört mit den Corona-Impfungen auf.

Von Michael Kroha

Ihm gehe es etwas besser, aber nicht gut, sagt der Hausarzt Dr. Christian Kröner. Der selbst ernannte und bundesweit bekannte "Impfluencer" durchlebte vor gut einem Monat "die Hölle". Weil der Kühlschrank in seiner Praxis im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl monatelang um wenige Grad zu warm eingestellt war, drohten bis zu 5000 Impfdosen ihre Wirksamkeit verloren zu haben. Doch inzwischen lassen ihn die Ergebnisse von rund 1000 Antikörpertests etwas aufatmen. Nicht nachgelassen hat jedoch die Welle an Hass und Hetze im Netz gegen den Impf-Befürworter. Allerdings geht jetzt die Polizei in die Offensive und nutzt den Hausarzt als "Leuchtturm". Er selbst wird hingegen das Impfen gegen das Coronavirus am Wochenende einstellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen