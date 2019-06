vor 26 Min.

Neu-Ulmer fährt Mann tot und flüchtet

20-Jähriger stirbt auf Heimweg von Dorffest

Ein 32-jähriger Autofahrer aus Neu-Ulm hat in der Nacht zum Sonntag einen jungen Mann überfahren und danach Unfallflucht begangen. Das 20 Jahre alte Opfer starb noch an der Unfallstelle.

Wie die Polizei berichtete, war der 20-Jährige zu Fuß auf dem Heimweg von einem Dorffest im Neu-Ulmer Ortsteil Burlafingen, als er gegen 3 Uhr auf einer Kreisstraße von einem Auto erfasst wurde. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist unklar. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer fanden den leblosen Körper und riefen die Polizei. Diese geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Mann zum Zeitpunkt der Kollision bereits auf der Straße lag.

Der Unfallfahrer blieb zunächst flüchtig. Erste „intensive Ermittlungen“, so berichtete die Polizei, hätten schließlich am Sonntagnachmittag zur Identifizierung eines 32-Jährigen aus Neu-Ulm geführt. Er räumte daraufhin die Beteiligung an dem Unfall ein. Wie die Ermittler auf den Mann gekommen sind, wollte ein Sprecher der Einsatzzentrale auf Nachfrage unserer Redaktion nicht sagen. Selbst gestellt habe er sich jedenfalls nicht.

Die Polizei stellte am Sonntag das am Unfall beteiligte Auto sicher, der 32-Jährige blieb auf freiem Fuß. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Tötung sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. (bmi)

