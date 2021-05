Neuburg

vor 10 Min.

Donatus Wiedenmann ist 81 und leitet ein Seniorenheim

Plus Prior Wiedenmann hat viel für Neuburg - und die Kirche in der Stadt getan. Und er leitet das größte Seniorenheim der Stadt. Sein Werdegang ist beeindruckend.

Von Winfried Rein

Einen kleinen Konvent mit großer Außenwirkung stellen die Barmherzigen Brüder in Neuburg: Die Fratres Adelmar, Richard, Paulus und Donatus halten den Laden am Laufen. Prior Donatus Wiedenmann, Chef der Brüder, sorgt für kirchliches Leben, managt ein Altenheim mit 107 Plätzen, hat den Klostergarten gerettet und für 25 Millionen Euro neue Pflegeeinrichtungen geschaffen. Nun wird der 81-jährige Prior für sein besonderes bürgerschaftliches Engagement mit der Silberdistel der Augsburger Allgemeine ausgezeichnet. Donatus Wiedenmann erklärt, dass er die Auszeichnung stellvertretend für alle Mitarbeiter seines Pflegeheims St. Augustin und für die Ordensgemeinschaften in der Donaustadt annehme.