Neue Corona-Regeln in Bayern: Was seit Montag erlaubt ist

Die Lockerung finde ich in Ordnung,doch dafür sollten wir Verbote aussprechen was unsere Lebensmittel anbelangt. Keine Lebensmittel von China oder anderen Assiatischen Ländern. Was die Großschlächtereien anbelangt, so müssen bessere Kontrollen her.auch was die Unterkünfte der Mitarbeiter anbelangt. Alle Flüchtlinge und Erntehelfer aus den Ostblockländern müssen bei der Einreise sich einer Unterschuchung auf Corona sich testen lassen. Alle Urlauber aus den Assiatischen Ländern müsen sich auf den Coronavirus sich testen lassen. Wir müssen das Coronavirus an der Wurzel bekämpfen auch wen es um die Urlaubsländer geht. Wir brauchen keine Lebensmittel aus China,das haben uns nur die Fernsehköche eingeredet. Unsere Bauern können uns mit ihren Lebensmittel versorgen. Wir brauchen auch kein Rindfleisch aus Argentinien oder Schaffleisch aus Neuseeland. Es liegt auch an uns Verbraucher bis wann wir den Coronavirus besiegt haben.

