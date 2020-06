vor 5 Min.

Neue Plattform für Kinderbetreuung in den Sommerferien gestartet

Auf dem Ferienportal des Bayerischen Jugendrings gibt es Betreuungsangebote für Erst- bis Sechsklässler und Förderungen für Eltern, die kaum noch Urlaubstage haben.

Von Daniel Weber

Viele Eltern, die wegen der geschlossenen Schulen ihren Jahresurlaub schon fast aufgebraucht haben, machen sich Sorgen wegen der bevorstehenden Sommerferien: Wohin mit den Kindern, wenn Mama und Papa arbeiten müssen? Das Bayerische Kultusministerium präsentierte am Freitag eine Lösung: In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Jugendring (BJR) plant es eine breite Palette an Betreuungsangeboten. Eltern, die kaum noch Urlaub übrig haben, sollen bei den Kursgebühren finanziell unterstützt werden.

Piazolo: Ferienprogramm ist kein Schulunterricht, sondern Freizeitpädagogik

Neben der Entlastung der Eltern gebe es noch eine weitere große Herausforderung zu bewältigen, sagt Kultusminister Michael Piazolo: Wegen des Shutdowns seien bei einigen Schülern zu Hause Defizite entstanden und das nicht nur beim Lernstoff. Das Ferienprogramm sei kein Schulunterricht in den Sommerferien, betont der Minister. Dennoch gehe es auch nicht nur ums Spielen: Für die Kinder der ersten bis sechsten Klassen solle ein professionelles freizeitpädagogisches Programm bereitstehen.

„Wir wollen die Bedarfe zielgenau erfassen“, sagt Piazolo. Deswegen finde derzeit an den Schulen eine Bedarfsanalyse statt. Am Freitag ging außerdem das Ferienportal des BJR online, auf dem Eltern bald einwöchige Betreuungsangebote für ihre Kinder buchen können. In den nächsten Wochen sollen immer mehr davon verfügbar sein, die ersten beginnen am 3. August. Die Plattform dient noch einem weiteren Zweck: Träger, die teilnehmen wollen, können ihre Angebote dort anmelden und Förderanträge stellen. Eltern, deren Urlaub schon größtenteils oder ganz aufgebraucht ist, können ebenfalls finanzielle Unterstützung anfordern. Für das Projekt plant der Freistaat etwa 20 bis 30 Millionen ein.

Übernachtungsangebote für Schüler in den Sommerferien noch nicht sicher

Ob es auch Übernachtungsangebote für die Kinder geben wird, könne man noch nicht sagen, erklärt BJR-Präsident Matthias Fack. Das hänge davon ab, wie sich die Corona-Situation entwickle. Aktuell sehe es aber gut aus für Ausflüge, Erlebnispädagogik und gemeinsame Aktivitäten auch bei schlechtem Wetter.

Das Ferienportal des BJR finden Sie unter www.bjr.de/ferienportal

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen