Neuer Grenzwert "Dunkelrot": Diese Regeln gelten in Corona-Hotspots

Augsburg, Berchtesgadener Land, Schweinfurt: In vielen Regionen in Bayern steigen die Infektionszahlen stark an. Ministerpräsident Markus Söder kündigt deswegen neue Maßnahmen an.

Von Axel Hechelmann

In immer mehr bayerischen Städten und Regionen steigt die Zahl der Neuinfektionen stark an. Ministerpräsident Markus Söder will deswegen einen neuen Corona-Grenzwert mit zusätzlichen Beschränkungen einführen. Das sagte der CSU-Politiker bei seiner Regierungserklärung am Mittwoch im bayerischen Landtag in München.

Grenzwert "Dunkelrot": Kleinere Veranstaltungen, frühere Sperrstunde

Die neue Stufe "Dunkelrot" gelte dann, wenn die Zahl von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen in einer Region überschritten wird. In solchen Fällen sollen in dem betroffenen Landkreis oder der kreisfreien Stadt maximal 50 Teilnehmer bei Veranstaltungen erlaubt sein. Davon ausgenommen seien etwa Gottesdienste und Demonstrationen. Außerdem soll die Sperrstunde bei der Stufe "Dunkelrot" bereits ab 21 Uhr gelten.

Testpflicht für Pendler aus Corona-Hotspots im Ausland

Bislang war der höchste Grenzwert mit 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen erreicht. Eine ausführliche Übersicht über Grenzwerte und Maßnahmen finden Sie hier.

Söder thematisierte in seiner Regierungserklärung auch die Situation an den Grenzen. Für Berufspendler, die in sogenannten Hotspots im Ausland arbeiten, will Söder eine Testpflicht einführen. Wer sich binnen 14 Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten hat und nach Deutschland zum Arbeiten pendelt, soll künftig einmal pro Woche einen negativen Corona-Test vorweisen müssen. Er fügte hinzu: "Unser Ziel ist, dass die Grenzen offen bleiben."

Corona-Grenzwert in Bayern in vielen Regionen überschritten

Zuletzt haben immer mehr Regionen in Bayern die Grenzwerte teils deutlich überschritten. Viele Regionen liegen klar über 100, Spitzenreiter war zuletzt der Landkreis Berchtesgadener Land mit über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Auch in Augsburg ist die Lage mit einem Wert von rund 139 Neuinfektionen angespannt. (mit dpa)

