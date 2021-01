09:23 Uhr

Neuer Holzpenis am Grünten: Erst neu errichtet, jetzt wieder kaputt

Der Holz-Penis auf dem Grünten wurde wieder zerstört. Zersägt, einen Abhang heruntergerollt - offenbar mutwillig. Dabei war er erst vor einem Monat neu aufgebaut worden.

Der Grünten ist erneut seiner hölzernen Attraktion beraubt worden. Der Grünten-Penis, der inzwischen bei Google-Maps sogar als Kulturdenkmal ausgewiesen ist, wurde offenbar schon wieder zerstört.

Bereits die erste hölzerne Penis-Skulptur, die den Wächter des Allgäus jahrelang zierte, wurde Ende November 2020 zersägt und geklaut. Offenbar in einer Nacht-und-Nebel-Aktion. Damals hatte sogar die Polizei ermittelt. Und Rettenbergs Bürgermeister Nikolaus Weißinger bedauerte, dass das ungewöhnliche „Kulturdenkmal“ des Allgäus nach seiner neuen Phase der Berühmtheit schon wieder verschwunden war: „Das ist sehr schade.“

Fällt der Holz-Penis auf dem Grünten um, berichtet sogar Fox News aus dem Allgäu

Zuvor war der Grünten-Penis umgefallen und hatte ein internationales Medienecho ausgelöst. Mit dem Bier „Grünten-Zipferl“ huldigte die Rettenberger Brauerei dem 1.738 Meter hohen Prachtstück. Und der Kultur-Redakteur Markus Noichl der Allgäuer Zeitung brachte diese Zeilen zu Papier: "Der Drang, im Senkrechten möglichst hoch hinaus zu gelangen, geht quer durchs Leben, durch Kunst wie Sport"

Später, Anfang Dezember, regte sich wieder etwas auf dem Grünten-Gipfel. Ein neuer Holz-Phallus wurde auf dem Wächter des Allgäus errichtet. Sogar größer als die erste Version, eindrucksvoller. Der Ur-Penis landete währenddessen sogar auf der Online-Verkaufsplattform eBay.

Holzpenis auf dem Grünten ist kaputt: War es eine Attacke mit der Säge?

Und nun? Ein erneuter Schlag gegen den Grünten-Penis. Am Wochenende wurde die Skulptur offenbar in mehrere Teile zersägt und einen Abhang heruntergerollt. Das ist auf Bildern auf Facebook zu sehen. Auch auf Bildern der Grünten-Webcam ist zu erkennen, dass die Holz-Skulptur seit Sonntag fehlt. Am früheren Standort steht nur noch der Schaft, tief eingegraben im eisigen Boden. Sägespäne sind um ihn herum verteilt. Warum wurde der Grünten-Penis erneut Ziel einer Säge-Attacke? Und: Ist das nun das Ende der kuriosen Holzfigur auf dem Wächter des Allgäus? (AZ)

