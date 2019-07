vor 56 Min.

Neuer Instagram-Kanal: Folgen Sie unseren "Schwabeneltern"!

Nadine Ellinger und Alexander Sing sind die "Schwabeneltern". Die Journalisten leben mit ihren Familien in Augsburg und Türkheim.

"Schwabeneltern" soll eine Plattform bieten, auf der Eltern die Infos finden, die sie brauchen. Schnell konsumierbar und regional - von Eltern, für Eltern.

Von Daniela de Haen und der 57K der Deutschen Journalistenschule

Morgens, 6 Uhr: Frühstückstisch decken, Kinder aufwecken, Pausenbrote streichen, sich selbst und die Kinder anziehen, zur Arbeit fahren. Junge Eltern haben wenig Zeit. Wir wissen das. Deshalb starten wir den Instagram-Kanal "Schwabeneltern".

Das verbirgt sich hinter dem Instagram-Kanal "Schwabeneltern"

Unsere Mitarbeiter Nadine Ellinger und Alexander Sing haben selbst Kinder, kennen den Elternalltag. Sie nehmen sich die Zeit, die junge Eltern nicht haben.

Was fordert Jens Spahn jetzt eigentlich in Sachen Impfpflicht? Und vor allem: Was bedeutet das für uns als Eltern? Nadine und Alex erklären es.

Wie unterschiedlich lebt es sich als Familie in der Stadt und im Umland? Stadtmutter Nadine stellt ihr Leben in Augsburg vor, Landvater Alex in Türkheim.

Welcher Verein ist der Richtige für mein Kind? Was kann ich mit meiner Familie am Wochenende unternehmen? Nadine und Alex haben Vorschläge - regional und aktuell.

"Schwabeneltern" auf Instagram: Von Eltern für Eltern

Der Kanal "Schwabeneltern" ist aus einem Gemeinschaftsprojekt der Deutschen Journalistenschule und unserer Redaktion heraus entstanden. Gemeinsam wollen wir jungen Eltern eine Plattform bieten, auf der sie die Informationen finden, die sie brauchen. Schnell konsumierbar und regional; von Eltern, für Eltern. Und auf Instagram. Die Plattform für Eltern, die zu jung sind für Facebook. Für Eltern, deren Eltern auf Facebook sind.

