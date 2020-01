vor 2 Min.

Neuer Wintereinbruch? Ein Tief bringt Sturm und Schnee nach Bayern

Ein Tiefdruckgebiet sorgt am Dienstag für Sturmböen und bringt in höheren Lagen auch Schnee. Wird es nun auch langfristig winterlich?

Es wird stürmisch am Dienstag: Ein Tiefdruckgebiet, das von Westen her nach Bayern zieht, bringt sturmartige Böen, Gewitter und ein bisschen Schnee mit. Laut Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst wetterkontor.de erreichen die Sturmböen in Augsburg Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde. In höheren Lagen rechnet Schmidt mit Böen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Und mit dem Sturm sollen auch Gewitter nach Bayern ziehen.

Sturm und Schnee in Bayern: Böen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde

Los geht es bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag. Laut Schmidt werden die Sturmböen am Dienstagmittag ihre Hauptphase erreichen. "Da kühlt es dann auch ab, es kann zu Graupelschauern und Gewitter kommen", sagt Schmidt. Bis in tiefere Lagen hinein wird es auch schneien, von einem Wintereinbruch will der Meteorologe aber nicht sprechen. "Dazu ist es insgesamt noch zu mild." Der Schnee taue zu schnell wieder weg, nur in höheren Lagen ab 800 Metern wird der Schnee liegen bleiben, vermutet der Experte.

Winterliches Wetter in Bayern: Nachts kann es glatt werden

Er warnt allerdings davor, dass es durchaus glatt werden kann. Denn in der Nacht sinken die Temperaturen auf den Gefrierpunkt und das kann für Glatteis sorgen. Insgesamt werden die nächsten Tage recht wechselhaft, von Westen kommt auch immer wieder wärmere Luft nach Bayern.

Die Hoffnung auf Schnee brauchen Winterfreunde aber noch nicht aufgeben: Laut Schmidt kann es ab Mitte kommender Woche zu einem Wetterumschwung kommen, der kältere Luft mit sich bringt. Und dann könnte es auch mehr schneien. (dolli)

