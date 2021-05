Notkaiserschnitt

21.02.2021

684 Gramm Leben: Simon kam drei Monate zu früh zur Welt

Plus Ihre Schwangerschaftsvergiftung brachte Laura S. aus Aichach in eine lebensbedrohliche Situation. An Weihnachten kam ihr Sohn durch einen Notkaiserschnitt zur Welt.

Von Anna Katharina Schmid

Auf dem Foto ist das Baby kaum zu erkennen. Es verschwindet im Inkubator, umgangssprachlich auch Brutkasten genannt. Kabel und Schläuche ragen heraus, an Monitoren blinken bunte Lichter. Eine Karte mit "Hello World" hängt an der Plastikscheibe. Dahinter, zwischen Kissen und Stofftüchern: ein kleiner Kopf. Simon kam an Weihnachten auf die Welt, 32 Zentimeter groß, 684 Gramm leicht. Seine Mutter Laura S. (Name von der Redaktion geändert) litt an einer Schwangerschaftsvergiftung, die ihr eigenes Leben und das ihres Babys gefährdete. Corona, Lockdown und ein plötzlicher Kaiserschnitt: Die 27-Jährige und ihr Freund erlebten eine nervenaufreibende Geburt.

