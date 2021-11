Notruf-Störung: Was tun, wenn die Notfallnummer 110 ausfällt?

In mehreren Regionen Bayerns war am Mittwochmorgen die Notrufnummer 110 teilweise nicht erreichbar, auch im Raum Augsburg. Was das Innenministerium Bürgern in solchen Fällen rät.

Braucht ein Mensch schnelle Hilfe, ist die Polizei zur Stelle – eigentlich. Wer am Mittwochmorgen die Notrufnummer 110 wählte, konnte die Polizei in mehreren Regionen Bayerns teilweise nicht erreichen. Manchmal sei keine Verbindung zustande gekommen, andere Anrufe seien unvermittelt abgebrochen worden oder der Anrufer sei nicht zu hören gewesen. Das bestätigt das bayerische Innenministerium auf Nachfrage unserer Redaktion. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Betroffen waren neben dem Polizeipräsidium Schwaben Nord in Augsburg auch das Präsidium Schwaben Süd-West in Kempten sowie die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern mit Sitz in Straubing. Schwierigkeiten mit dem Notruf 110 gab es dem Innenministerium zufolge auch in Unterfranken und Oberbayern.

Notruf nicht erreichbar: Diesen Grund nennt das Innenministerium

Laut Ministerium handelte es sich dabei um technische Störungen. In Bayern ist der Anbieter Vodafone Vertragspartner der Polizei bei der Notrufnummer 110. Auf Anfrage schreibt das Unternehmen, „unerwartete IP-Probleme infolge eines geplanten, nächtlichen Hardware-Austausches im Vodafone-Netz“ seien der Grund für die Ausfälle gewesen. Aus dem Vodafone-Netz habe man die 110 ohne Probleme anrufen können. „Aus den anderen Netzen hat das in den etwa drei Stunden aber nicht zuverlässig funktioniert.“

Das gibt es beim Notruf zu beachten 1 / 6 Zurück Vorwärts Beim Notruf müssen Anrufer diese "fünf W" beachten:

Wo ist das Ereignis?

Wer ruft an?

Was ist geschehen?

Wie viele Betroffene?

Warten auf Rückfragen!

Die unterschiedlichen Störungen sollen von 4.22 Uhr bis 7.54 Uhr gedauert haben, teilte Vodafone mit. Die ersten Polizeipräsidien gaben hingegen erst gegen 10 Uhr Entwarnung.

Das Innenministerium reagierte auf Nachfrage verstimmt auf den Vorfall. „Die Bayerische Polizei nimmt den Vorgang sehr ernst und zum Anlass, alle Provider auf ihre Verpflichtungen hinzuweisen und für eine umgehende und dauerhafte Beseitigung von derlei Störungen zu sorgen“, sagte ein Sprecher.

Was tun, wenn der Notruf noch einmal ausfällt?

Sollte die Rufnummer künftig einmal nicht erreichbar sein, empfiehlt das Ministerium, die Einsatzkräfte bei Notfällen über die Notrufnummer 112 zu verständigen. Von den integrierten Leitstellen könnten die Notrufe an die Polizei weitergeleitet werden.

Erst vor wenigen Tagen, am 11. November, waren schon einmal in mehreren Bundesländern die Notrufnummern 110 und 112 zeitweise ausgefallen. In Bayern war damals nur die 112 betroffen. Die zuständige Firma Telekom nannte als Ursache einen technischen Fehler. Davor waren am 29. September überregional die Notrufnummern in Deutschland ausgefallen, ebenfalls wegen technischer Störungen. Auch zuvor kam es immer wieder zu Ausfällen von Notrufnummern. (mit dpa)

