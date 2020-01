09:50 Uhr

Notruf unter 112 oder 116117 - Wann wähle ich welche Nummer?

Im Notfall muss es schnell gehen: Wer Krankenwagen, Notarzt oder Feuerwehr braucht, soll den Notruf wählen. Aber wann ist das wirklich nötig? Und welche Nummer ist die richtige?

Von Anika Zidar

Medizinische Notfälle können immer passieren - ganz unabhängig von den Öffnungszeiten der Arztpraxen oder Apotheken. Klar ist: Wem es schlecht geht, dem muss schnell und wirksam geholfen werden. Doch ist dabei immer ein Notruf nötig? Und bei welchen Symptomen ist welche Notfall-Nummer die richtige? Wichtige Infos in der Übersicht.

Notruf unter 112: In welchen Fällen muss ich wirklich den Rettungsdienst rufen?

Die Notruf-Nummer 112 ist für akute Notfälle bestimmt: Wenn ein Unfall passiert ist, ein Feuer ausgebrochen ist oder sich ein Mensch in einer möglicherweise sogar lebensbedrohlichen Notlage befindet, sind über den Notruf 112 Feuerwehr und Rettungsdienst zu erreichen. Über die Kurzwahl kann man in ganz Europa kostenfrei Hilfe anfordern, auch vom Handy aus - und selbst ohne Mobilfunknetz.

In diesen Fällen ist ein Notruf unter 112 wichtig - Beispiele für akute Notfälle:

starke Schmerzen

schwere Verbrennungen

Ohnmacht / Bewusstlosigkeit

schwere Verletzungen mit hohem Blutverlust

allergischer Schock (Anaphylaxie)

akute Atemnot (etwa bei einem Asthmaanfall)

Anzeichen für einen Herzinfarkt (starker Brustschmerz, Atemnot, kalter Schweiß)

Anzeichen für einen Schlaganfall (Seh- und Sprachstörungen, Lähmungserscheinungen)

Die 112 sollte zur Sicherheit auch dann gewählt werden, wenn noch unklar ist, ob der Zustand eines Verletzten lebensbedrohlich ist oder werden könnte. Ein Notfall-Experte nimmt den Anruf an und entscheidet auf Basis der Schilderungen, ob auch ein Notarzt mitfährt. Ein Rettungswagen wird aber fast immer zum Einsatz geschickt.

Um schnell die wichtigsten Informationen zu übermitteln, sollten Anrufer beim Notruf über die 112 nach der Systematik der "fünf W"vorgehen. Das sind die wichtigen Punkte:

Wo ist etwas passiert? (Angabe des Ortes)

Was ist passiert? (Verkehrsunfall, Unfall im Haushalt, Vergiftung, etc.)

Wie viele sind verletzt? (Anzahl der verletzten Personen)

Welche Verletzungen liegen vor? (Lebensgefahr, Blutverlust, etc.)

Warten auf Rückfragen!

Anruf unter 116117: Wann rufe ich den ärztlichen Bereitschaftsdienst?

Ist ein medizinischer Notfall zwar dringend, aber nicht lebensbedrohlich, hilft die Notfall-Nummer 116117. Gerade spät abends, am Wochenende oder feiertags ist unter diesem Notruf der ärztliche Bereitschaftsdienst zu erreichen. Die Experten der Anrufzentrale unter 116117 verweisen an Bereitschaftspraxen in der Nähe des Wohnortes weiter.

In diesen Fällen ist ein Anruf unter 116117 geboten - Beispiele für dringende Fälle:

Migräne

Hexenschuss

Mandelentzündung

schwere Erkältungskrankheiten

schweres Erbrechen oder Durchfall

Grippale Infekte mit Fieber und Schmerzen

Infektionen von Hals, Nase oder Ohren

Ist der Gesundheitszustand so schlecht, dass Patienten nicht in eine Praxis kommen können, kommt in einigen Fällen ein ärztlicher Bereitschaftsdienst zu einem Hausbesuch. Der ärztliche Bereitschaftsdienst unter 116117 versorgt sowohl Kassen- als auch Privatpatienten. Die Kosten werden übernommen.

Giftnotruf in Deutschland: Welche ist die Notruf-Nummer bei Vergiftungen?

Anders als bei den anderen beiden Notfall-Nummern gibt es in Deutschland noch keinen einheitlichen Notruf bei Vergiftungen. Allerdings gibt es in den Bundesländern mehrere regionale Zentren, in denen Patienten rund um die Uhr bei einer Vergiftung oder Verdachtsfällen anrufen können. Ist die Situation lebensbedrohlich, sollte unbedingt sofort der Notruf unter 112 gewählt werden. Ansonsten gibt es für die Regionen in Deutschland diese Giftnotruf-Nummern:

Baden-Württemberg 0761 19240

0761 19240 Bayern 089 19240

089 19240 Berlin , Brandenburg 030 19240

030 19240 Bremen , Hamburg , Schleswig-Holstein , Niedersachsen 0551 192 40

0551 192 40 Hessen , Rheinland-Pfalz 06131 192 40

06131 192 40 Mecklenburg-Vorpommern , Sachsen, Sachsen-Anhalt , Thüringen 0361 730730

0361 730730 Nordrhein-Westfalen 0228 19240

0228 19240 Saarland 06841 19240

Auch bei einem Giftnotruf sind für die Experten der Zentrale die W-Fragen sehr wichtig: Wer ist vergiftet? Welches Mittel in welcher Menge hat die Vergiftung wohl ausgelöst? Wann ist es passiert? Und wie äußern sich konkrete Symptome?

Notruf-Nummern mit Bedacht wählen - Missbrauch ist strafbar

Wer eine Notrufnummer bewusst wählt, ohne dass ein Notfall vorliegt, macht sich strafbar. In diesem Fall kann es sogar sein, dass derjenige, der den Notruf missbraucht hat, die Einsatzkosten tragen muss.

Ob Sie aber in einem echten Notfall die 112 oder die 110 wählen, ist nicht entscheidend. Ihr Anruf wird von der jeweiligen Zentrale an die richtige Stelle weitergeleitet.

Themen folgen