Nürnbergs Alt-OB Maly spricht über die Erfahrungen in der Flüchtlingskrise

Exklusiv Maly fordert mehr Respekt für Kommunalpolitiker. Die Grundeinstellung in Berlin sei: "Wir müssen den Deppen in den Rathäusern sagen, wie es geht."

Von Maria Heinrich

Der Nürnberger Alt-Oberbürgermeister Ulrich Maly hat sich in der Flüchtlingskrise über mangelnden Respekt der Bundespolitik vor der Arbeit in den Städten und Gemeinden geärgert. „Auf Berliner Ebene – unabhängig von Parteizugehörigkeit – gibt es eine Grundeinstellung: Wir müssen den Deppen in den Rathäusern sagen, wie es geht, weil nur wir den Überblick haben“, sagte Maly unserer Redaktion.

„Aber das genaue Gegenteil ist der Fall“, betonte der SPD-Politiker, der im Frühjahr nach 18 Jahren im Nürnberger Rathaus in Ruhestand gegangen ist. „Es ist ein Stück strukturell fehlender Respekt gegenüber der Leistungsfähigkeit der kommunalen Ebene. Das hat mich geärgert“, fügte Maly hinzu. „Dort, wo menschliche Lebensverhältnisse geklärt werden müssen – der Kindergarten, die Schule, die Wohnung –, ist das kommunale Know-how durch nichts zu ersetzen.“

Lesen Sie hier das vollständige Interview: Nürnbergs Ex-OB Maly: „Der fehlende Respekt hat mich geärgert“

