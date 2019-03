12.03.2019

Nürnbergs OB hört auf

Maly schließt weitere politische Karriere aus

Es ist eine faustdicke Überraschung und eine Zäsur für Nürnberg und die SPD in Bayern: Nach 18 Jahren als Nürnberger Oberbürgermeister will Ulrich Maly (SPD) bei den Kommunalwahlen 2020 nicht mehr antreten. Das habe er nach reiflicher Überlegung beschlossen, sagte der 58-Jährige am Montag. Für den beliebten Kommunalpolitiker ist es auch ein Abschied aus der Berufspolitik insgesamt, denn eine politische Karriere auf Bundes- oder Landesebene schließt er aus. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) würdigte den OB seiner Heimatstadt als „Lichtgestalt der SPD in Bayern“. Maly sei einer der besten Oberbürgermeister Deutschlands. Was Maly tun wolle, wisse er noch nicht: „Ich habe nicht vor, irgendwo groß Geld zu verdienen – ich werde erst mal nichts tun.“ (dpa)

