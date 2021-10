Nüßlein und Sauter

29.10.2021

Kommt es in der Maskenaffäre überhaupt zum Prozess?

Wo ist ein Ausweg? Der frühere CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein am 25. Februar dieses Jahres auf dem Weg zu seinem Büro. An jenem Tag wurde die Maskenaffäre bekannt.

Plus Lange war es ruhig im Korruptionsverfahren um CSU-Politiker Alfred Sauter und Ex-Politiker Georg Nüßlein. Doch schon bald steht eine wichtige Gerichtsentscheidung an.

Um die beiden zentralen Figuren der Maskenaffäre ist es zuletzt recht still geworden. Der frühere CSU-Strippenzieher Alfred Sauter besucht regelmäßig Landtagssitzungen und ist nach wie vor in seinem Wahlkreis Günzburg aktiv. Er arbeitet aber vorwiegend geräuschlos in seinem Beruf als Anwalt. Vom früheren Unionsfraktionsvize im Bundestag, Georg Nüßlein, ist seit Monaten überhaupt nichts zu hören. Er hatte zwar trotz der Vorwürfe sein Mandat behalten, stellte sich aber nicht mehr zur Wahl. Als sich der neue Bundestag in dieser Woche konstituiert hat, war die politische Laufbahn des ehemaligen CSU-Mannes aus dem südlichen Landkreis Günzburg endgültig vorbei.

