Folgt nun ein neuer Anlauf für die Windkraft im Allgäu?

Plus Durach im Oberallgäu beantragt, den Regionalplan zu überarbeiten. Der Gemeinderat unterstützt den Vorstoß. Geht es jetzt mit der Windkraft im Allgäu voran?

Der Duracher Bürgermeister Gerhard Hock (parteilos) dachte eigentlich, es sei eine mutige Entscheidung gewesen, das Thema überhaupt auf die Tagesordnung des Gemeinderats zu stellen. Umso mehr überraschte ihn das deutliche Signal des Gremiums: Über alle Parteien hinweg wollen die Mitglieder die Windkraftpläne im Ort vorantreiben.