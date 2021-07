Kalb von Bär im Oberallgäu gerissen? Ergebnis der Untersuchung liegt vor

Plus Wurde das Kalb im Oberallgäu von einem Bären gerissen? Diese Frage hat jüngst viele im Allgäu beschäftigt. Jetzt bringt eine Genanalyse Klarheit.

Das Ende Juni im Oberallgäu tot aufgefundene Kalb ist wohl von einem Fuchs angefressen worden. Das ist das Ergebnis einer Genanalyse und einer Untersuchung von Fraßspuren und -muster, teilt das Landesamt für Umwelt (LFU) auf Anfrage unserer Redaktion mit. Eine Beteiligung eines Großen Beutegreifers, also eines Wolfs oder eines Bären, konnte nicht nachgewiesen werden. Das Kalb war zudem bereits vorher gestorben. „Der Befraß erfolgte am bereits toten Tier“, erklärt eine Sprecherin des LfU. Die Todesursache des Tieres ist ungeklärt.