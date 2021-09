Junger Vater (35) stirbt plötzlich - Kinder bleiben tagelang bei ihm in der Wohnung

Im Kreis Altötting ist ein 35-jähriger Mann plötzlich in seiner Wohnung gestorben. Seine drei kleinen Töchter glauben, er schläft - und bleiben tagelang bei ihm.

Drei kleine Kinder haben in einem kleinen Ort im oberbayerischen Landkreis Altötting einige Tage neben ihrem gestorbenen Vater gelebt. Die Tante der Mädchen habe den Mann nach einigen Tagen gefunden, bestätigte am Dienstag die Polizei in Burghausen.

Junger Vater stirbt plötzlich - seine drei Kinder glauben, er schläft

Der 35-Jährige sei eines natürlichen Todes gestorben, erläuterte ein Polizeisprecher in Rosenheim. Die Passauer Neue Presse hatte zuerst über den Fall berichtet. Die zwei, drei und vier Jahre alten Mädchen hätten geglaubt, der Vater schlafe, schreibt die Zeitung.

Dem Bericht zufolge starb der Mann in der Nacht zum 14. September und wurde am 17. September gefunden. Die Vierjährige als Älteste habe sich um ihre beiden kleineren Geschwister gekümmert und ihnen zu essen und zu trinken gegeben. Zunächst betreue nun die Tante die Mädchen. (dpa)