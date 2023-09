Teeglas-Angriff auf der Wiesn

Maßkrug-Schlägereien kennt man bei der Wiesn-Polizei.

Allerdings ging am Mittwochabend ein Gast in einem Bierzelt mit einem Teeglas auf Ordner los.

Der 42-Jährige habe wegen des Schankschlusses nichts mehr zu trinken bekommen, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Darüber erzürnt bewarf er einen Ordner mit einem Teeglas. Der Ordner wurde leicht verletzt. Der 42-Jährige wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Ob der Mann den ganzen Abend nur Tee getrunken hatte und noch ein Glas des Heißgetränks oder eben doch eine Maß bestellen wollte, blieb offen. Angriffe mit Teegläsern seien bisher auf der Wiesn nicht aufgefallen, sagte eine Polizeisprecherin.

Bereits am ersten Wiesn-Tag war eine Bedienung verletzt worden, als ihr ein Gast einen Maßkrug so massiv auf den Kopf geschlagen hatte, dass der Krug zerbrach. Die 46-Jährige erlitt eine stark blutende Platzwunde am Kopf und wurde ärztlich versorgt. Die Frau hatte eigentlich einen Streit zwischen Gästen schlichten wollen.

