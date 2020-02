vor 20 Min.

Orkan "Sabine": In ganz Bayern fällt am Montag die Schule aus

Sturmtief "Sabine" zieht ab Sonntag über Deutschland - wie hier in Wilhelmshaven. Aus dem Grund fällt an vielen Orten die Schule aus.

Orkantief "Sabine" hat Deutschland erreicht. An zahlreichen Orten fällt morgen vorsichtshalber der Unterricht aus. Wo Schulen in Bayern geschlossen bleiben.

Von Ida König und Oliver Bosch

Das Orkantief "Sabine" fegt seit Sonntag über Deutschland. An der Nordseeküste peitscht die Naturgewalt schwere Sturmböen aufs Festland. In Sachsen-Anhalt entwurzelte der Sturm einen Baum und legte damit knapp eine Stunde den Bahnverkehr lahm. In Bayern wird der Sturm am Montag erwartet. Ob die Schule ausfällt, entscheiden in Bayern die Landkreise und kreisfreien Städte individuell. Mittlerweile ist aber klar: In ganz Bayern fällt am Montag die Schule aus.

Keine zentrale Information gibt es bisher für Kitas. In Augsburg sind sowohl die Einrichtungen städtischer als auch freier Träger zwar geöffnet, ob die Eltern ihre Kinder am Montag dorthin bringen, können sie laut einer Sprecherin der Stadt Augsburg aber selbst entscheiden. Mehr Informationen gibt es gegebenenfalls auf den Internetseiten der jeweiligen Städte und Landkreise.

Hier erfahren Sie, wo bereits eine Entscheidung getroffen wurde, dass der Unterricht am Montag entfällt.

Hier fällt in Bayern am Montag die Schule aus

Nach Informationen der zuständigen Behörden fällt die Schule in den Regierungsbezirken Schwaben, Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, Oberfranken und Mittelfranken komplett aus. In Unterfranken fällt sie in zahlreichen Landkreisen und Städten aus - genauere Informationen finden Sie hier in unserer Liste. (Stand: Sonntag, 19:45 Uhr)

Landkreis Aichach-Friedberg (mehr dazu erfahren Sie hier)

Landkreis Altötting

Landkreis Amberg-Sulzbach und Stadt Amberg

Landkreis und Stadt Ansbach

Landkreis Aschaffenburg

Landkreis und Stadt Augsburg

Landkreis Bad Kissingen

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Landkreis und Stadt Bamberg

Landkreis und Stadt Bayreuth

Landkreis Berchtesgadener Land

Landkreis Cham

Landkreis und Stadt Coburg

Landkreis Dachau

Landkreis Deggendorf

Landkreis Dillingen an der Donau

Landkreis Dingolfing-Landau

Landkreis Donau-Ries (mehr dazu erfahren Sie hier)

Landkreis Ebersberg

Landkreis Eichstätt

Landkreis Erding

Landkreis Erlangen-Höchstadt und Stadt Erlangen

Landkreis Freising

Landkreis Forchheim

Landkreis Freyung-Grafenau

Landkreis Fürstenfeldbruck

Landkreis und Stadt Fürth

Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Landkreis Günzburg

Landkreis Haßberge

Landkreis und Stadt Hof

Stadt Ingolstadt

Stadt Kaufbeuren

Landkreis Kelheim

Stadt Kempten

Landkreis Kitzingen

Landkreis Kronach

Landkreis Kulmbach

Landkreis Landsberg (mehr dazu erfahren Sie hier)

Landkreis und Stadt Landshut

Landkreis Lichtenfeld

Landkreis Lindau

Landkreis Main-Spessart

Stadt Memmingen

Landkreis Miesbach

Landkreis Miltenberg

Landkreis Mühldorf am Inn

Landkreis und Stadt München

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Landkreis Neuburg an der Waldnaab

Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim

Landkreis Neu-Ulm (mehr dazu erfahren Sie hier)

Stadt Nürnberg

Landkreis Nürnberger Land-Lauf

Landkreis Oberallgäu

Landkreis Ostallgäu

Landkreis und Stadt Passau

Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm

Landkreis Regen

Landkreis und Stadt Regensburg

Landkreis Rhön-Grabfeld

Landkreis und Stadt Rosenheim

Landkreis Roth

Landkreis Rottal-Inn

Stadt Schwabach

Landkreis Schwandorf

Landkreis und Stadt Schweinfurt

Landkreis Starnberg

Landkreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing

und Stadt Landkreis Tirschenreuth

Landkreis Unterallgäu (mehr dazu erfahren Sie hier)

Landkreis und Stadt Weiden in der Oberpfalz

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Landkreis Wunsiedel

Landkreis Würzburg

Kommen Schüler trotzdem zur Schule, weil sie beispielsweise die Nachricht nicht erreicht hat oder weil sie sonst niemand beaufsichtigen kann, stehen sie nicht vor verschlossenen Türen. Die Gebäude sind nicht versperrt. Betreuer beaufsichtigen die Schulkinder solange, bis sie abgeholt werden oder wieder nach Hause gehen können.

Auch in NRW bleiben viele Schulen geschlossen

Auch außerhalb Bayerns fällt die Schule an zahlreichen Orten aus. Nordrhein-Westfalen reagierte bereits auf die zu erwartenden widrigen Bedingungen. Viele große Städte lassen am Montag den Unterricht ausfallen. Zu groß sei die Gefahr für Kinder und Lehrkräfte, sich durch heftige Winde, umstürzende Bäume oder herausgerissene Dachplatten auf dem Weg zur Schule zu verletzen.

Baden-Württemberg hat ebenfalls reagiert. Hier können Eltern ihre Kinder vom Unterricht befreien lassen. Auch in Bayern treffen Behörden entsprechende Vorsichtsmaßnahmen. Im Freistaat erwarten Wetterexperten Windstärken 11 bis 12. Orkantief "Sabine" soll Bayern laut Wettervorhersagen am Montagmorgen erreichen.

Alle aktuellen Infos zum Orkantief "Sabine" erfahren Sie hier in unserem Liveblog.

