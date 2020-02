18:09 Uhr

Orkan "Sabine" gefährdet Zeitungszustellung: Wir schalten das E-Paper frei

"Sabine" ist in Augsburg, Schwaben und der Region angekommen. Damit unsere Leserinnen und Leser trotzdem alle wichtigen Infos bekommen, schalten wir unser E-Paper frei.

Von Yannick Dillinger

Kräftiger Wind, zum Teil starker Regen, Stau, herabfallende Äste: Der Sturm Sabine ist am Sonntagabend in Bayern angekommen. Alle Informationen zu ausfallendem Schulunterricht, Verkehrsbehinderungen und drohender Gefahr für die Menschen in Augsburg, Schwaben und Umgebung finden Sie in unserem Liveticker.

Da wir wegen der unsicheren Wetterlage nicht sicherstellen können, dass die Zustellung Ihrer Zeitung am Montag problemlos funktioniert und wir auf keinen Fall die Gesundheit unserer Zusteller riskieren möchten, schalten wir die digitale Version der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatausgaben frei.

So können Sie das E-Paper am Montag kostenlos lesen

Sie können über die Auswahl Ihrer Regionalausgabe direkt zu Ihren Lokalnachrichten gelangen.

