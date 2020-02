vor 17 Min.

Orkantief "Sabine" steuert auf Bayern zu

Über Deutschland zieht ein Sturmtief heran. Spätestens am Montag werden auch in Bayern orkanartige Böen erwartet.

Sonnenschein und teils milde Temperaturen locken Menschen in Bayern am Wochenende ins Freie. Doch ein Orkantief nähert sich, Kommt am Sonntag der große Sturm?

Orkantief "Sabine" nähert sich dem Freistaat und sorgt in der Nacht zum Montag in ganz Bayern für stürmisches Wetter. In Franken und im Bergland dürfte der Wind bereits am Sonntagabend stärker werden, wie eine Mitarbeiterin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag sagte. Auch auf Gewitter sollten sich die Menschen einstellen. Für weite Teile des Freistaats rechnen die Wetterexperten mit Windgeschwindigkeiten um die 100 Stundenkilometer. Am Montag seien orkanartige Böen mit bis zu 120 Stundenkilometern zu erwarten.

Menschen sollten sich vor herabfallenden Gegenständen in Acht nehmen. Durch orkanartige Böen ist laut DWD mit entwurzelten Bäumen oder abgebrochenen Ästen auf Straßen und Schienen zu rechnen. Auch Häuser könnten beschädigt werden.

Zunächst können Menschen im ganzen Land jedoch noch das Wochenendwetter im Freien genießen. Am Sonntag sei insbesondere südlich der Donau mit viel Sonnenschein zu rechnen, erklärte die DWD-Mitarbeiterin. Der Wind sei tagsüber ebenfalls zunächst kein Thema.

Wind, Sturm und Orkan - was ist der Unterschied? 1 / 5 Zurück Vorwärts Windstärken werden nach der von dem britischen Admiral Francis Beaufort (1774-1857) entwickelten Skala berechnet. Sie reicht von 0 Beaufort (Windstille) bis zur Stärke 12 (Orkan).

Böen sind kräftige Windstöße, die den Zehn-Minuten-Mittelwert der gemessenen Windgeschwindigkeit für bis zu 20 Sekunden übersteigen.

Stürmischer Wind (Stärke 8) erreicht eine mittlere Geschwindigkeit von 62 bis 74 Kilometern pro Stunde - gemessen in zehn Metern Höhe über freiem Gelände.

Bei Sturm fegt der Wind mit einer mittleren Geschwindigkeit von 75 bis 88 Stundenkilometer über freies Gelände (Stärke 9). Bei Wind mit Tempo 89 bis 102 (Stärke 10) spricht man von einem schweren, bei 103 bis 117 (Stärke 11) von einem orkanartigen Sturm.

Orkane sind besonders heftige Stürme mit 118 Kilometern pro Stunde und mehr (Stärke 12). Sie richten oft schwere Verwüstungen an.

Sturmwarnung in Bayern: Deutsche Bahn rät von Reisen ab

Die Deutsche Bahn warnt deshalb vor Beeinträchtigungen im Bahnverkehr bereits ab Sonntagabend. Ein Sprecher empfahl, für den Zeitraum Sonntag bis Dienstag geplante Fahrten wenn möglich zu verschieben. Alle für diesen Zeitraum gebuchten Tickets für den Fernverkehr könnten bereits ab Samstag genutzt werden und seien bis einschließlich Dienstag gültig. Zudem könnten Tickets kostenfrei storniert werden.

#Unwetter: Es wird erwartet, dass der #Bahnverkehr in Deutschland ab Sonntagabend beeinträchtigt ist. Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf https://t.co/7JYo1TPRbH bzw. im DB Navigator über Ihre Verbindung und auf https://t.co/1RQL3VwEeg über die aktuelle Lage. — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) February 7, 2020

Durch orkanartige Böen ist laut DWD mit entwurzelten Bäumen oder abgebrochenen Ästen auf Straßen und Schienen zu rechnen. Auch Häuser könnten beschädigt werden. (dpa)

