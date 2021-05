Ostallgäu

11:40 Uhr

Wie der Brasilianer Luiz Braz Süchtigen im Allgäu hilft

Der gebürtige Brasilianer Luiz Braz leitet die „Fazenda da Esperança“ („Hof der Hoffnung“) für Drogensüchtige in Irsee.

Plus Luiz Braz verließ seine Heimat, um auf dem „Hof der Hoffnung“ in Irsee Drogenabhängigen beizustehen. Er sagt: „Nie darf man einen Menschen aufgeben“. Jetzt wird er ausgezeichnet.

Von Tobias Schuhwerk

Die Geschichte über seine Begegnung mit einem rechtsradikalen Drogenabhängigen erklärt wohl am besten, wie Luiz Braz, 35, tickt. Vor 15 Jahren verließ der Brasilianer seine Heimat, um für die weltweit tätige christliche Suchthilfe „Fazenda da Esperança“ Menschen in Deutschland zu helfen. Gleich bei seiner ersten Station in Berlin wurde ihm ein Süchtiger mit brauner Gesinnung als Zimmergenosse zugeteilt. „Wegen meiner Herkunft hat er mich nur ‚Ausländer’ und ‚Pack’ genannt. Das war heftig“, erinnert sich Braz.