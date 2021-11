Pandemie

19:29 Uhr

Die FFP2-Maskenpflicht könnte in Bayern wieder eingeführt werden

Plus Das Kabinett wird die Corona-Maßnahmen wohl verschärfen. Wie dramatisch die Lage auf den Intensivstationen ist und was die Bayerische Krankenhausgesellschaft fordert.

Von Marlene Weyerer

Die Pandemie, das wiederholen Experten seit Monaten, ist noch nicht vorbei. Die bayernweite Inzidenz liegt bei fast 250, in einigen Landkreisen steigt sie extrem. Deutschlandweite Spitze ist am Dienstag der oberbayerische Landkreis Mühldorf am Inn mit einer Inzidenz von 650,7. Am Mittwoch will das bayerische Kabinett neue, womöglich schärfere Maßnahmen beschließen.

