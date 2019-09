vor 17 Min.

Passant weist Autofahrer ein - und wird schwer verletzt

Der berauschte Fahrer eines Autos hat in einer Ulmer Parkgarage einen Passanten schwer verletzt. Dieser hatte versucht, ihm beim Einparken zu helfen - und wurde eingeklemmt.

Ein Passant wollte einem Autofahrer in einer Ulmer Garage beim Einparken helfen - und wurde angefahren. Der Fahrer hatte zuvor Drogen konsumiert.

Ein Autofahrer hat unter Drogeneinfluss einen Passanten in einem Ulmer Parkhaus angefahren und an der Wand des Gebäudes eingeklemmt. Der Fahrer hatte keinen Führerschein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der bei dem Unfall schwer verletzte Mann hatte zuvor versucht, den Fahrer beim Einparken einzuweisen. Dabei sei der Wagen am Samstag aus bisher ungeklärter Ursache nach vorne gerauscht und habe den 32 Jahre alten Passanten schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Polizei: Autofahrer stand unter Drogeneinfluss

Der Passant sei in eine Klinik gebracht worden. Polizisten stellten fest, dass der 34 Jahre alte Autofahrer Drogen konsumiert hatte. Ihm wurde Blut für einen Test entnommen, die Staatsanwaltschaft wurde informiert. Auch gegen seine Freundin werde ermittelt. Sie habe ihren Lebensgefährten gebeten, den Wagen zu parken. Damit habe sie zugelassen, dass er ohne Fahrerlaubnis das Auto bewegt. (dpa/lsw)

