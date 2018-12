31.12.2018

Passanten angegriffen Bayern

Junge Männer wüten in Amberg

Vier Jugendliche haben in Amberg auf Passanten eingeschlagen und mehrere von ihnen verletzt. Neun Menschen mussten laut Polizei im Krankenhaus behandelt werden. Ihre Prügeltour begannen die vier jungen Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren am Samstagabend im Bahnhofsbereich: Sie schlugen einem ankommenden Reisenden mehrfach ins Gesicht. Wenige Minuten später prügelten sie auf dem Bahnhofsvorplatz auf zwei weitere Passanten ein und konnten anschließend zunächst fliehen. Kurz danach schlugen die Männer buchstäblich wieder zu und verletzten insgesamt sechs weitere Personen. Gegen die Jugendlichen, die nach Angaben der Polizei Asylsuchende sind, wurde am Sonntagabend ein Haftbefehl erlassen. (dpa)

