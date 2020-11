vor 19 Min.

Penis vom Grünten steht nicht mehr: Wer hat die Holz-Skulptur umgeworfen?

Seit Jahren stand im Alpgelände oberhalb der Grüntenhütte ein hölzerner Penis. Jetzt liegt er am Boden und das sorgt in sozialen Netzwerken für Gesprächsstoff.

Hoch auf dem Grünten stand bis vor kurzem ein großer hölzerner Penis. Jetzt liegt er. Wer hat die Skulptur umgeworfen? Und: Wie kam sie überhaupt dahin?

Von Michael Munkler

In den sozialen Netzwerken machte das Foto gestern die Runde: Eine mannshohe Holzskulptur oberhalb der Grüntenhütte ragt nicht mehr in die Höhe, sondern liegt am Boden. Lustige Kommentare gab´s auf Facebook: „Lock Down halt“, meint Alexandra Kuhlmann. Und Simona Gerung erinnert sich: „Bei meim letschte Bsuach isch a no gschtande.“ Ian Davis schreibt: „Irgendwann muss jeder sich mal ausruhen.“

Penis auf Grünten: Geburtstagsgeschenk für einen Kumpel

Doch es stellt sich die Frage: Wer hat die Holzskulptur oberhalb der Grüntenhütte am „Wächter des Allgäus“ eigentlich dort aufgestellt? Beim Klären dieser Frage ist Norbert Zeberle behilflich, der viele, viele Jahre lang die Grüntenhütte bewirtschaftet hatte. „Eines Morgens stand die Holzskulptur auf einmal da oben“, berichtet er. Das war am 1. Mai vor vier oder fünf Jahren.

Erst später erfuhr Zeberle: Angeblich hatten junge Leute aus Rettenberg am Fuße des Grüntens die Holzfigur geschnitzt und einem Kumpel zum Geburtstag geschenkt. Dann stellten sie den hölzernen Penis zum Geburtstag in den Garten des elterlichen Hauses vom Kumpel. „Es war wohl der 18. Geburtstag“, vermutet Zeberle und erzählt weiter: Dem Vater habe die hölzerne Skulptur im Garten wohl nicht gefallen und er habe seinen Filius aufgefordert, sie zu entfernen.

Vereinzelt auch kritische Stimmen über Penis am Grünten

Das machten dann wohl zwei junge Rettenberger in jener Mainacht vor einigen Jahren: Sie fuhren die etwa 200 Kilogramm schwere Skulptur so weit wie möglich nach oben, verluden sie dann auf zwei Hornerschlitten und brachten sie an ihren jetzigen Standort auf einer Wiese der Alpgenossenschaft Grünten. Keiner der Älpler hatte etwas dagegen, das Vieh sowieso nicht.

Im Gegenteil: Die Schumpen hätten sich daran gerieben und gescheuert wie an einem Baum, erzählt Zeberle. Er sagt aber auch: Vereinzelt habe es auch kritische Stimmen gegeben. Beispielsweise von Eltern, die sich über den Grünten-Penis beschwert hätten. Das seien aber wenige Ausnahmen gewesen. Wer die Skulptur umgeworfen hat? Zeberle weiß es nicht, meint nur: „Das könnte durchaus auch das Vieh gewesen sein.“

