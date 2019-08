vor 25 Min.

Pferde-Show im Showpalast vor dem Aus - Investor aus China kann nicht zahlen

Der Cavalluna Park in München muss schließen. Weil ein Investor aus China nicht zahlen kann, gibt es keine Apassionata-Shows mehr. 150 Mitarbeiter sind betroffen.

Von Anika Zidar

Schlechte Nachrichten für Fans von Apassionata: Nur eineinhalb Jahre nach der Premiere von "Equila" wird es im Showpalast München keine Pferdeshows mehr geben. Auch der Freizeitpark "Cavalluna Park" schließt am 30. September. Ursache dafür sind offenbar finanzielle Probleme.

Investor zahlt nicht: Pferdeshow und "Cavalluna"-Freizeitpark in München vor dem Aus

Wie aus einem Schreiben des Apassionata-Geschäftsführers Johannes Mock-O'Hara hervorgeht, ist der chinesische Investor derzeit nicht in der Lage, die Veranstaltungen zu unterstützen. Aufgrund des Handelskriegs zwischen USA und China könne er die laufende Finanzierung des Showprojekts nicht gewährleisten.

Wie andere Unternehmen in China auch habe der Investor zurzeit große Schwierigkeiten, Auslandsüberweisungen in Fremdwährungen zu tätigen. Da das Projekt in München gerade in der Planungsphase für die neue Show "Gefährten des Lichts" nicht ohne die Investitionen des chinesischen Eigentümers auskommt, wurden alle Pferde-Shows im Münchner Showpalast bis Sommer 2020 abgesagt. Rund 150 Mitarbeiter, Freiberufler und Saisonkräfte sind davon betroffen.

Keine Pferdeshows im Münchner Showpalast mehr: Weil ein Investor aus China nicht zahlen kann, stehen die Pferdeshows und der "Cavalluna"-Park vor dem Aus. Bild: Horst Hörger (Archiv)

Aus für "Cavalluna"-Park hat keine Folgen für Pferdeshow-Europatour

Wenn der Freizeitpark "Cavalluna Park" nach den bayerischen Sommerferien Ende September schließt, wird sich nur noch ein kleines Kernteam um die Pflege und Instandhaltung des Parks und des Theaters kümmern. Der Showpalast München nehme aber weiterhin Buchungen für externe Veranstaltungen entgegen und bleibe ein vollständig betriebenes Theater.

Apassionata-Geschäftsführer Mock-O'Hara bedauert das Aus für Freizeitpark und Pferdeshows sehr, wie er mitteilt: "Die Gründe dafür liegen aber vollständig außerhalb unseres Einflussbereichs und lassen aus Verantwortung gegenüber unseren Partnern keine andere Möglichkeit zu." Er versichert, dass eine neue Pferde-Show und eine neue Saison für den "Cavalluna"-Park geplant würden, sobald sich die Lage wieder verbessere.

Doch was passiert mit den Pferden, wenn nun der Freizeitpark und die Shows schließen müssen? "Die Showpferde gehören unseren seit 17 Jahren mit uns zusammenarbeitenden Equipen", erklärt Mock-O’Hara. Diese hätten Höfe in ganz Europa, zu denen die Tiere nun zurückkehren würden.

München ist der einzige feste Standort der Apassionata World GmbH. Die Schließung des Parks und die Streichung der Pferde-Shows habe keinerlei Auswirkungen auf die Europa-Tour. Die diesjährige Produktion "Legende der Wüste" soll daher wie geplant am 26. Oktober in Riesa starten und wird an 33 Spielorten in Deutschland und vier europäischen Ländern gastieren. Am 15. und 16. Februar wird das Show-Erlebnis in der Münchner Olympiahalle zu erleben sein.

