Pflegekräftemangel

18:24 Uhr

Pfleger fordert: "Schluss mit der Pflege nach Minuten"

Pflegekräfte fehlen überall – in Kliniken, in Alteneinrichtungen, aber auch bei den ambulanten Diensten. Auch in Schwaben ist die Lage sehr ernst.

Plus Die aktuelle Versorgung lässt sich nicht mehr aufrechterhalten. Davon ist die Vereinigung der Pflegenden in Bayern überzeugt. Wie sieht es konkret in Schwaben aus und was muss getan werden?

Von Daniela Hungbaur

Die Vereinigung der Pflegenden in Bayern fordert ein komplett neues Konzept für die Pflege und hat eine umfangreiche Studie vorgelegt, die Zahlen bis in die einzelnen Regionen aufweist. Herr Wetterich, Sie sind im Vorstand und waren auf der Regionalversammlung für Schwaben, die in Augsburg stattgefunden hat. Was macht Ihnen am meisten Sorge in der Pflege?

