vor 36 Min.

Pick-Up kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Am Sonntagvormittag ist ein Pick-Up auf der B19 bei Immenstadt von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen.

Das Auto des 60-jährigen Fahrers schleuderte einige Meter weit, bevor es auf der Seite zum Liegen kam. Der 60-Jährige wurde eingeklemmt, konnte aber von Zeugen und Ersthelfern noch bevor der Notarzt eintraf befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall hatte offenbar eine medizinische Ursache, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Die B19 musste für ungefähr 45 Minuten in Fahrtrichtung Süden gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, des Weiteren wurden Teile des Wildschutzzaunes beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5500 Euro. (AZ)

