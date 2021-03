Platz zwei der Landkreise in Bayern: Das Ostallgäu ist jetzt Corona-Hotspot

Plus Das Ostallgäu ist mittlerweile zum Corona-Hotspot avanciert. Mittlerweile ist der Landkreis mit einem Inzidenz-Wert von 321 bayernweit auf Platz zwei.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Ostallgäu ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) weiter gestiegen. Mittlerweile ist der Landkreis Ostallgäu mit einem Wert von 321 nicht nur negativer Spitzenreiter im Allgäu, sondern nach der Stadt Hof (347) auch auf Platz 2 in Bayern. Nach Angaben des Landratsamtes waren im Ostallgäu am Montag 699 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Nun will Landrätin Maria Rita Zinnecker ( CSU) bei den Unternehmen genau hinschauen.

Die Frage, warum gerade der Landkreis Ostallgäu so stark betroffen ist, kann das Landratsamt nicht beantworten. Aber: „Die hochansteckende britische Virusvariante spielt mittlerweile in rund 65 Prozent aller Fälle eine Rolle“, sagt Regierungsdirektor Ralf Kinkel.

Landrätin Zinnecker will nun den Fokus auf die Unternehmen richten

Bisher hieß es aus der Behörde stets, das Infektionsgeschehen sei „diffus“. Der Anstieg der Zahlen sei in vielen Bereichen zu sehen, sagt Kinkel nun: „Neben Schulen und Kindertagesstätten waren auch Unternehmen betroffen.“ Besonders auffällig sei die Situation im mittleren Landkreis. Beispiel Marktoberdorf: Hier lag die Zahl der Infizierten vor rund zwei Wochen noch bei 81, mittlerweile sind es 221.

Landrätin Zinnecker will nun einen Fokus auf die Unternehmen richten. „Die Verbreitung des Virus am Arbeitsplatz hat definitiv einen Anteil an den derzeit hohen Zahlen“, sagt sie. Jetzt wolle man prüfen, ob die Konzepte und Maßnahmen von Firmen an die „höhere Infektiosität der Mutationen“ angepasst wurden. Auch auf Schulen und Kindergärten seien viele Infektionen zurückzuführen. „An genau diesen Orten, an denen besonders viele Menschen zusammenkommen, setzen wir an“, sagt Zinnecker. „Bei den Schulen und Kitas gehen wir davon aus, dass die Zahlen wegen der Ferien fallen werden.“ Die aktuelle Inzidenz sei besorgniserregend und zeige die Durchschlagskraft der Virus-Mutanten, sagt Zinnecker.

Weil die Inzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten war, wurde im Ostallgäu bereits am 17. März die sogenannte Notbremse unter anderem mit Kontaktbeschränkung und Ausgangssperre gezogen.

