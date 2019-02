19.02.2019

Polizei findet 18 Kilo Drogen Bayern

Razzia in der Region Neu-Ulm erfolgreich

Bei einer groß angelegten Drogenrazzia in der Region Neu-Ulm und Ulm hat die Polizei insgesamt 18 Kilo Drogen sowie mehrere illegale Waffen gefunden. Nach einem monatelangen Ermittlungsverfahren sind am vergangenen Mittwoch insgesamt 17 Wohnungen – darunter auch eine in Nordrhein-Westfalen – durchsucht worden. Wie die Polizei jetzt mitteilt, wurden neben kiloweise Rauschgift auch fünf Autos sowie ein Bargeldbetrag im mittleren fünfstelligen Bereich beschlagnahmt. Das Geld stammt der Polizei zufolge mutmaßlich aus den Drogengeschäften.

Gegen vier Tatverdächtige war bereits im Vorfeld Haftbefehl erlassen worden, am Einsatztag erließ die zuständige Richterin gegen drei weitere Personen ebenfalls Haftbefehl. Die Ermittlungen richten sich nach Angaben der Polizei gegen derzeit insgesamt zwölf Personen im Alter von 21 bis 40 Jahren. Alle Tatverdächtigen sind deutsche Staatsangehörige. (az)

