11:53 Uhr

Polizei findet Cannabis-Plantage in Garage

In der Garage eines 54 Jahre alten Mannes hat die Polizei in Oberbayern eine professionelle Marihuana-Zucht mit mehreren Hundert Pflanzen gefunden.

Die Aufzuchtanlage in Bayrischzell war laut Polizeiangaben vom Dienstag mit hochwertiger Beleuchtungstechnik, Be- und Entlüftung sowie Bewässerung für die Pflanzen ausgestattet. Alleine die Spurensicherung bei der Anlage, die vergangenen Woche bei einer Hausdurchsuchung entdeckt wurde, dauerte zwei Tage. In der Wohnung des Züchters fand die Polizei zudem mehr als ein Kilo Cannabis. Der 54-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. (dpa/lby)

