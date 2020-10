vor 46 Min.

Polizei findet drei Kilo Kokain in Koffer und Laptoptasche

Knapp drei Kilo Kokain hat ein Mann im doppelten Boden seines Trolleys sowie in einer Laptoptasche durch den Münchner Flughafen schmuggeln wollen.

Knapp drei Kilo Kokain hat ein Mann im doppelten Boden seines Trolleys sowie in einer Laptoptasche durch den Münchner Flughafen schmuggeln wollen. Weil das Röntgenbild des Handgepäckstücks verdächtig aussah, kontrollierten Zollbeamte den 54-Jährigen am Wochenende, teilte der Zoll am Freitag mit.

Drogenschmuggel am Flughafen: Brite sitzt in Untersuchungshaft

Der Brite, der aus Dubai angereist war, wurde nach Angaben einer Sprecherin festgenommen. Ein Richter ordnete wegen des Verdachts des Drogenschmuggels Untersuchungshaft an. (dpa/lby)

