11:04 Uhr

Polizei meldet nur vereinzelte Anzeigen nach Maskenkontrolle im Nahverkehr

Die Polizei im Raum Schwaben ist weitestgehend zufrieden mit den Ergebnissen der Maskenkontrolle im Nahverkehr am Donnerstag. Einige Verstöße gab es dennoch.

Von Denis Dworatschek

Die Polizei hat am Donnerstag bayernweite Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr durchgeführt. Am ganzen Tag von 7 bis 22 Uhr waren dazu zahlreiche Beamte im Einsatz. Nun, einen Tag danach, zog die Polizei Bilanz.

Im Raum Schwaben fiel diese positiv aus. Rund 300 Beamte waren an der Kontrollaktion beteiligt. Die Polizei Schwaben Nord meldete 680 Personen, die von den Einsatzkräften wegen eines Verstoßes gegen die Maskenpflicht angesprochen wurden. "Die überwiegende Anzahl der Bürgerinnen und Bürger hält sich an die Pflicht", sagte Polizeisprecher Michael Jakob.

Insgesamt seien nur sechs Anzeigen wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz aufgenommen worden. Über die Hälfte der Verstöße fand dabei im Stadtgebiet Augsburg statt. In den Landkreisen Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries wurden jeweils zwischen 14 und 50 Verstöße festgestellt.

Kontrollaktion zur Maskenpflicht: Vereinzelte Fälle im Raum Nordschwaben

In Gersthofen habe die Polizei eine Gruppe von Jugendlichen erst mündlich verwarnt, da diese an der Haltestelle keine Masken trugen. Als die Beamten nach wenigen Minuten zurückkehrten, trug ein 15-Jähriger erneut seine Maske nicht. Dafür bekam er eine Anzeige.

In einer Straßenbahn in Augsburg trafen die Beamten zudem einen 24-jährigen Fahrgast an, der keine Maske trug. Er gab an, nichts von einer Maskenpflicht zu wissen. Wie die Polizei mitteilt, erhielt auch er eine Anzeige.

Polizei Schwaben Süd/West zufrieden: Keine Verstöße in Bussen

Ähnlich sah die Situation im Bereich der Polizei Schwaben Süd/West aus. Innerhalb der Busse wurde nach Angaben der Polizei kein Verstoß festgestellt. Die 168 registrierten Fälle wurden ausschließlich an den Haltestellen aufgenommen. Viele der wartenden Fahrgäste trugen keine Maske, da sie nach eigenen Angaben nicht wussten, dass die Maskenpflicht bereits an den Haltestellen gilt.

Die Beamten verzichteten in diesen Fällen auf Anzeigen und suchten das aufklärende Gespräch mit den Betroffenen. Etwa 95 Prozent aller Kontrollen verliefen ohne Beanstandung. "Die Polizei erhofft sich, dass die Bürgerinnen und Bürger diese hohe Disziplin zur Eindämmung der Pandemie weiter beibehalten", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Schwaben Süd/West.

Die Polizei Oberbayern Nord wollte auf Anfrage unserer Redaktion am Freitagvormittag zunächst keine Auskunft über den Verlauf der Kontrollen am Vortag erteilen. Auch das Bayerische Innenministerium hat bislang noch keine abschließende Bilanz gezogen.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen