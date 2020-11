09:56 Uhr

Polizei räumt Kindergeburtstag mit über hundert Gästen

In München hat die Polizei eine Party zu einem ersten Geburtstag aufgelöst. Mehr als 100 Gäste waren gekommen.

In der Corona-Krise gelten Privatpartys als Infektionsherd. In München haben Erwachsene das Risiko offenbar nicht ernst genommen und zum ersten Geburtstag ihres Kindes eine Party ausgerichtet - zu der mehr als 100 Gäste gekommen waren.

Party in München: Mehr als 100 Gäste bei erstem Geburtstag

Die Polizei löste die Party in einem Münchner Lokal daraufhin auf, wie sie mitteilte. Sowohl den Lokal-Betreiber als auch die Veranstalter erwarte eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Bayerische Infektionsschutzverordnung.

Auch anderswo in München registrierte die Polizei am Wochenende Verstöße gegen die Corona-Regeln: Am Samstag kontrollierte die Polizei nach eigenen Angaben in der Innenstadt 600 Passanten. In 180 Fällen erteilten die Beamten demnach Platzverweise, 380 Mal wurden mündliche Verwarnungen ausgesprochen und 45 Anzeigen erstattet.

"Lockdown" in Augsburg: Inzidenz deutlich über 200

Auch in Augsburg, wo der sogenannte Lockdown bereits seit Freitag gilt, herrschte gereizte Stimmung. So kam es zum Beispiel auf Märkten zu unangenehmen Szenen.

In Augsburg sind die Covid-Infektionszahlen besonders hoch. Die 7-Tages-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei rund 245. Auch in München liegt der Wert mit rund 142 hoch. (AZ/dpa/lby)

Lesen Sie dazu auch: Corona-Verstöße: Polizei löst erneut Kindergeburtstagsfeier auf

Hören Sie sich dazu auch unseren Podcast "Augsburg, meine Stadt" an, in dem es darum geht, wie hart die Corona-Krise Veranstaltungstechniker trifft:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen