Polizei ratlos: Was ist mit dem toten 17-Jährigen im Wald passiert?

Die Leiche eines 17-Jährigen wurde vergangene Woche in Grafenwöhr in der Oberpfalz geborgen. Was eigentlich passiert ist, ist laut der Polizei immer noch unklar.

Auch eine Woche nach dem mysteriösen Tod eines Jugendlichen in einem Wald in der Oberpfalz ist die Todesursache noch unklar. Hinweise auf eine Fremd- oder Gewalteinwirkung gebe es nicht, teilte die Polizei am Montag mit. "Deshalb wurde eine chemisch-toxikologische Untersuchung in Auftrag gegeben, deren Ergebnis in circa zwei Wochen zu erwarten ist." Die Untersuchung der Leiche in der Rechtsmedizin habe die Ursache für den Tod des 17-Jährigen nicht klären können.

Nach einem Ausflug mit Freunden verschwand der 17-Jährige

Der Schüler war am 13. Juli als vermisst gemeldet worden. Zuvor war er noch mit Freunden unterwegs gewesen. Nach mehrtägiger Suche im Bereich Grafenwöhr entdeckte eine Polizeihundestaffel am 16. Juli den Jungen leblos im Wald. (dpa)

