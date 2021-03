13:50 Uhr

Polizei rettet Reh aus Gartenpool - doch dem Tier ist nicht mehr zu helfen

Ein ungewöhnlicher Polizeieinsatz in Coburg: Ein Reh war in den Pool einer Familie gefallen und konnte sich nicht selbst befreien.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Polizei Coburg in der Nacht auf Samstag gerufen worden. Eine Familie hatte ein Reh in ihrem Pool entdeckt.

In ihrem Garten in Coburg hat eine Familie ein Reh im Pool entdeckt. Die Familie sei von den Geräuschen in der Nacht auf Samstag geweckt worden und habe dann die Polizei alarmiert, teilten die Beamten mit.

Das Reh musste aus dem Pool befreit werden

Da das Tier nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Wasser kam, musste es von einem Diensthundeführer mithilfe einer Schlinge befreit werden. Das Tier war allerdings so geschwächt und unterkühlt, dass es erlegt werden musste. (dpa)

