vor 5 Min.

Polizei stoppt mazedonische Band bei der Einreise

Mehrere Einreisende wurden am Allgäu Airport gestoppt, da sie gegen die Einreiseauflagen verstießen.

Die Polizei hat am Freitag am Allgäu Airport 14 Personen an der Einreise gehindert. Unter ihnen befand sich eine mazedonische Band, die auf einer Hochzeit spielen sollte.

Die Polizei hat am Freitag, 14. Februar, 14 Personen bei der unerlaubten Einreise ertappt. Unter den Einreisenden befanden sich vier Mitglieder einer mazedonischen Band, die in Augsburg auf einer Hochzeit spielen sollten. Die Betroffenen verstießen gegen ihre Auflagen zur Einwanderung, da sie sich länger als die freigegebenen 90 Tage im Schengen Gebiet aufhielten.

Allgäu Airport: Polizei hindert angebliche Studenten an der Einreise

Zudem kamen am Freitag neun angebliche georgische Studenten am Allgäu Airport an. Sie wollten ihre genehmigte Ferienarbeit während den Semesterferien antreten. Die Beamten stellten bei der Befragung der Männer aber fest, dass es sich keinesfalls um Studenten handelte. Gegen den Organisator der Gruppe wurde ein Strafverfahren eröffnet. (AZ)

