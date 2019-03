Polizei warnt vor Kettenbriefen der Horror-Figur Momo

Über Whatsapp und andere Plattformen verbreitet die Grusel-Figur Momo Angst. Die Polizei mahnt Eltern zur Vorsicht.

Weit aufgerissene Augen, strähnige Haare und bleiche Haut - die Horror-Figur Momo könnte ohne Weiteres direkt einem Gruselfilm entsprungen sein. Seit vergangenem Jahr verbreitet sich das Phänomen um Momo im Netz. Ob die Figur, die angeblich von einer japanischen Künstlerin als eine Mischung zwischen Frau und Vogel entworfen wurde, zuerst in Videos auf Youtube oder in Whatsapp-Kettenbriefen auftauchte, ist nicht ganz klar. Verbreitet wurde ein Bild des Kunstwerks offenbar zunächst über die Foto-Plattform Instagram.

Aufsehen erregte aber vor allem die sogenannte Momo-Challenge. Auf Smartphones von Kindern und Jugendlichen ploppten Nachrichten von einer sogenannten Momo auf. Die gab sich als Geist aus, der vorgab, entweder durch einen Unfall oder einen Mord zu Tode gekommen zu sein. Wenn der Empfänger die Nachricht nicht an eine bestimmte Anzahl an Kontakten weiterleiten würde, komme Momo um Mitternacht ins Kinderzimmer - und derlei weitere Drohungen.

Auf Youtube sorgte Momo für Aufsehen, weil vereinzelt Kindervideos auftauchten, in die das gruselige Gesicht, teils mit Drohungen, hineingeschnitten wurden. Im Netz löste das bei vielen Eltern eine Hysterie aus. Wie viele dieser Videos tatsächlich im Umlauf waren, und ob es einen Zusammenhang zwischen den Versendern der Kettenbriefe und der Video-Uploader gab, ist völlig unklar.

Youtube meldete sich sogar in einem Statement zu Wort und versuchte, die Gemüter zu beruhigen. Auch die Seite mimikama.at, die sich auf das Entlarven von Falschmeldungen spezialisiert hat, warnt davor, in Hysterie zu verfallen. Viele der Behauptungen über Momo seien nicht belegbar, heißt es unter anderem. teils würde die Momo-Challenge auch in falsche Zusammenhänge gebracht.

We want to clear something up regarding the Momo Challenge: We’ve seen no recent evidence of videos promoting the Momo Challenge on YouTube. Videos encouraging harmful and dangerous challenges are against our policies.