vor 31 Min.

Polizeieinsatz: Bahnhof München-Pasing komplett gesperrt

Der Bahnhof München-Pasing ist am Montagabend wegen eines Polizeieinsatzes komplett gesperrt worden.

Derzeit fahren keine Züge oder S-Bahnen am Bahnhof München-Pasing. Wie die S-Bahnen fahren und was Pendler wissen müssen, erfahren Sie hier.

Wegen eines Polizeieinsatzes ist der Bahnhof Pasing am Montagabend komplett gesperrt worden. Züge in Richtung Augsburg, Buchloe und Weilheim werden nach Auskunft der Bahn derzeit (Stand: 21.08 Uhr) an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Sperrung ab. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen rechnen, es kann auch kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

S-Bahnen verkehren nach Angaben des Bahn-Streckenagenten wie folgt (Stand: 21.16 Uhr):

S 1 Freising / Flughafen: Die S-Bahnen verkehren auf dem Regelweg durch die Stammstrecke .

/ Flughafen: Die S-Bahnen verkehren auf dem durch die . S 2 Petershausen / Altomünster - Erding : Die S-Bahnen verkehren auf dem Regelweg durch die Stammstrecke .

/ - : Die S-Bahnen verkehren auf dem durch die . S 3 Mammendorf : Die S-Bahnen beginnen/enden in Lochhausen.

: Die S-Bahnen beginnen/enden in Lochhausen. S 3 Holzkirchen : Die S-Bahnen beginnen/enden in München Ost. Alternativ können Sie hier auf die U-Bahnlinie U 5 ausweichen.

: Die S-Bahnen beginnen/enden in Ost. Alternativ können Sie hier auf die U-Bahnlinie U 5 ausweichen. S 4 Geltendorf : Die S-Bahnen beginnen/enden in Puchheim .

: Die S-Bahnen beginnen/enden in . S 6 Tutzing : Die S-Bahnen beginnen/enden in Gauting .

: Die S-Bahnen beginnen/enden in . S 6 Ebersberg : Die S-Bahnen beginnen/enden in Laim .

: Die S-Bahnen beginnen/enden in . S 7 Wolfratshausen - Kreuzstraße: Die S-Bahnen verkehren auf dem Regelweg durch die Stammstrecke .

- Kreuzstraße: Die S-Bahnen verkehren auf dem durch die . S 8 Herrsching : Die S-Bahnen beginnen/enden in Germering-Unterpfaffenhofen .

: Die S-Bahnen beginnen/enden in . S 8 Flughafen: Die S-Bahnen beginnen/enden in Moosach und verkehren ab Laim auf dem Regelweg durch die Stammstrecke .

Fahrscheine der Bahn werden für die Dauer der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt. (AZ)

