Polizisten fangen Kalb auf Autobahn mit Gürtel ein

So wenig wie bei dieser Kuh in Indien war auf der A73 bei Erlangen nicht los.

Auf der A73 bei Erlangen ist ein Kalb beim Transport ausgebüchst. Um es festzuhalten, haben die Polizisten ihre Kleidung genutzt.

Polizisten haben ein Kalb auf der Autobahn 73 mit einem Gürtel eingefangen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war das Tier am Montag bei Möhrendorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt offenbar beim Transport verloren gegangen. Um das Kalb an der Leitplanke festzubinden, nutzten die Polizisten den Gürtel eines Beamten als Halsband und ein Abschleppseil des Polizeiwagens.

Bis auf wenige Schürfwunden war das Tier demnach unverletzt. Es wurde vorübergehend bei einem Möhrendorfer Landwirt untergebracht.

Kalb auf Autobahn: Suche nach Käufer läuft noch

Zusammen mit dem Veterinäramt habe man zwar einen Landwirt im nördlichen Oberfranken als Verkäufer des Kalbs ermitteln können, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Suche nach dem Käufer laufe noch. (dpa)

