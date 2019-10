15.10.2019

Porschefahrer drängt Vordermann per Anruf zum Wegfahren

Ein Sportwagenfahrer hat auf einer deutschen Autobahn offenbar seinen Vordermann per Anruf gedrängt, die linke Spur zu räumen. Davon kursiert ein Video auf Instagram.

Ein ungewöhnlicher Vorfall auf einer deutschen Autobahn: Ein Drängler will sich telefonisch Platz auf der linken Spur verschaffen. Das Video davon beschäftigt die Polizei.

Ein ausgeprägter Hang zum schnellen Fahren gepaart mit einer guten Portion Dreistigkeit ist jetzt einem Sportwagenfahrer aus dem Raum München zum Verhängnis geworden. Er war gerade im Baustellenbereich auf einer Autobahn unterwegs, als ihm auf der linken Spur ein Kleinwagen in die Quere kam.

Sportwagenfahrer erinnert Vordermann mit Anruf an Rechtsfahrgebot

Um sein Fortkommen auf der durchaus dicht befahrenen Straße zu sichern, startete der Porschefahrer ein Manöver, das zumindest aus seiner Sicht filmreif war. Lichthupe? Das wäre dem Herrn wohl zu subtil gewesen. Rechts überholen? Dafür war es mitten in der Baustelle zu eng.

Stattdessen präsentiert der selbstbewusste Mann einen mindestens genauso regelwidrigen Trick bei laufendem Handyvideo: Er zieht sein Smartphone, wählt die Nummer des Autofahrers vor ihm und ruft an. Die Begrüßung fällt dabei noch durchaus freundlich aus: "Grüß dich, der Christian hier, wie geht's dir?"

Als der Vordermann im Smart zunächst nicht versteht, versucht er es etwas eindringlicher: "Du fährst gerade vor mir. Du weißt schon, dass in Deutschland Rechtsfahrgebot ist? Die linke Spur ist zum Überholen da. Also sei doch so gut und lass mich vorbei."

Der überraschte Kleinwagenfahrer reagiert verdutzt: "Ich glaub, dir geht's nicht ganz gut, oder?" Da wird der Sportwagenfahrer ungehalten: "Mir geht's gut, aber du bist der Depp, der auf der linken Spur fährt." Doch bis der Mann seinem Ärger Luft machen kann, hat sein Vordermann bereits das Telefonat beendet.

Video von Fahrmanöver verbreitet sich im Internet - jetzt ermittelt die Polizei

Die Rufnummer des Autofahrers vor ihm dürfte er von dessen Geschäftsfahrzeug abgelesen haben. Was der Mann mit seinem auf Instagram hochgeladenen Video bezwecken wollte, ist nicht ganz klar. Womöglich ging es ihm darum, in dem Sozialen Netzwerk mit dem Video und einem Gewinnspiel noch mehr Follower zu bekommen.

Jedenfalls ist das Fahrmanöver nun ein Fall für die Behörden. Ein Nutzer hat das tausendfach geklickte Instagram-Video auf Twitter geteilt und die Polizei München vertaggt.

Was haltet ihr eigentlich davon? @PolizeiMuenchen

Der Herr https://t.co/XhMGS2VwSX weiß sich im Straßenverkehr wohl nicht richtig zu verhalten. pic.twitter.com/pZpSu5hOjE — Seriösersam (@seriosersam) October 13, 2019

Nun ermitteln die Beamten gegen den Mann am Steuer des Sportwagens, wie ein Sprecher der Behörde mitteilt. Der Vorwurf: Handy während der Fahrt in der Hand. Außerdem sei der Satz "Du bist der Depp, der auf der linken Spur fährt" eine Beleidigung.

Es liegt nahe, dass die Bezeichnung - Beleidigung oder nicht - womöglich auch auf den Fahrer des Sportwagens zutrifft. Er selbst dürfte der Polizei schließlich mit seinem Instagram-Video die nötigen Infos zum Tathergang beschafft haben. (zian)

