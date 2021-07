Fabian Mehring ist Nervensäge und Ausnahmetalent

Plus Der 32-jährige Schwabe Fabian Mehring hat bei den Freien Wählern einen Blitzstart hingelegt. Dass er mit dem „jungen Söder“ verglichen wird, stört ihn nicht.

Er ist noch keine drei Jahre Mitglied des Landtags und hat es, was einem Neuling höchst selten gelingt, schon zu bundesweiter Aufmerksamkeit gebracht. Namhafte überregionale Tageszeitungen haben den 32-jährigen Fabian Mehring aus dem Landkreis Augsburg sogar schon zum „jungen Söder“ der Freien Wähler ernannt. Das ist mindestens doppeldeutig gemeint – anerkennend und kritisch zugleich.