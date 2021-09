Porträt

vor 17 Min.

Union im Umfragetief: Markus Blume soll es für die CSU richten

Plus Trotz aller Beteuerungen zündet der CSU-Wahlkampf noch immer nicht. Die Umfragen für die Union sind so schlecht wie nie. Wie der Generalsekretär das ändern will.

Von Maria Heinrich

Eigentlich wollte die Union auf den letzten Metern vor der Bundestagswahl doch vor allem Einigkeit demonstrieren. Geschlossenheit. Zusammenhalt. CDU und CSU wollten nach außen zeigen, dass man jetzt – endlich – an einem Strang ziehen und dass sich mithilfe dieses Moments die Wahlkampagne so richtig beschleunigen lassen wird. „Wir wollen gemeinsam kämpfen, kämpfen, und nochmals kämpfen“, schwor man sich ein. Zuletzt erst am Freitag nach einer Videokonferenz des CSU-Vorstands, als Parteichef Markus Söder sagte: „Die Bundestagswahl ist noch nicht gelaufen. Es ist nach wie vor alles drin.“

