Wie der Allgäuer Ingenieur Norbert Riedel das Motorradfahren für Frauen erfand

Plus Lange galt Motorradfahren als Männersache. Der Allgäuer Ingenieur Norbert Riedel wollte das ändern – und erfand ein Zweirad, das bei Oldtimerliebhabern äußerst begehrt ist.

Es gibt Männer, die schenken Frauen Blumen, um ihnen zu gefallen, und dann gibt es Männer, die bauen Motorräder, um ihnen zu imponieren. Ein solcher Mann war Norbert Riedel. Ein Ingenieur, dem es weder vergönnt war, richtig berühmt zu sein, noch bedingungslos geliebt zu werden. Und das, obwohl er sowohl den „Riedel-Anlasser“ als auch das Frauenmotorrad „Imme“ konstruiert hat und seine Erfindungen von einst noch in den Motorrädern von heute stecken. Jetzt hat sein jüngster Sohn, der Lindauer Steffen Riedel, die spannende Lebensgeschichte seines Vaters in einem Buch beschrieben.