Porträt

vor 43 Min.

Zu Besuch bei den Schorers: Wie ist das Leben in einer Familie, die nichts hört?

Plus Man sieht den Schorers nicht an, dass sich ihr Alltag von dem der meisten anderen unterscheidet. Alle vier sind gehörlos. Wie sie damit leben und welche Probleme sie haben.

Von Anna Katharina Schmid

Auf den ersten Blick fällt nichts auf. Auf den zweiten Blick sieht man: In dieser Familie aus Kissing nahe Augsburg wird anders kommuniziert, anders als in anderen Familien. Familie Schorer, das ist: die achtjährige Elin, der elfjährige Mika und ihre Eltern Svenja und Christian. Sonnenstrahlen fallen an diesem Tag auf ihren Terrassentisch, an einem Baum schwingen Lampions. Die vier werfen sich Blicke zu, grinsen sich an, bewegen ihre Hände. Sie sind gehörlos – und Teil einer Welt von größtenteils hörenden Menschen. Einer lauten, lärmenden Welt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

