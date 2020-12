vor 38 Min.

Predigt per Lkw: Das sind die kreativsten Gottesdienst-Alternativen

Plus Vielerorts in Bayern müssen Menschen wegen Corona auf den traditionellen Gottesdienst an Weihnachten verzichten. Doch viele Kirchen schaffen besonderen Ersatz.

Von Maria Heinrich

Der Gottesdienst am Heiligen Abend gehört für viele Menschen in Bayern einfach zum Weihnachtsfest dazu. Doch in Corona-Zeiten müssen Christen auf diese Tradition oftmals verzichten. Weil keine Messe stattfindet. Weil kein Platz mehr frei ist. Oder sie aus Angst vor einer Ansteckung lieber zu Hause bleiben. Mancherorts sind die Gottesdienste sogar bereits ausgebucht, weil sich Gläubige in ganz Bayern im Voraus anmelden müssen, wenn sie am Weihnachtsabend eine Messe besuchen möchten. Viele Kirchen in Bayern werden deshalb kreativ und überlegen sich für ihre Gemeindemitglieder besondere Angebote. Hier einige Beispiele:

Gottesdienst-Alternativen: Das sind die kreativsten Ideen der Kirchen in Bayern

Gottesdienst per Lastwagen: Nach Angaben der evangelischen Kirche in Schwaben sind heuer manche Kirchengemeinden an Heiligabend auf Wanderschaft. Mit einem Lastwagen zum Beispiel, den sie als Bühne nutzen, fahren sie für Freiluft-Weihnachtsgottesdienste von Platz zu Platz. So zum Beispiel in Augsburg-Haunstetten und in Diedorf .

Nach Angaben der evangelischen Kirche in sind heuer manche Kirchengemeinden an auf Wanderschaft. Mit einem Lastwagen zum Beispiel, den sie als Bühne nutzen, fahren sie für Freiluft-Weihnachtsgottesdienste von Platz zu Platz. So zum Beispiel in und in . Gottesdienst-Weg: Einige Gemeinden bieten einen sogenannten Gottesdienst-Weg an. Dieser besteht aus verschiedenen Stationen, beim Abschreiten soll man mit Musik, Kerzen und Lesungen trotzdem in Weihnachtsstimmung kommen. Ein solcher Weg wird zum Beispiel in Memmingen angeboten.

Einige Gemeinden bieten einen sogenannten Gottesdienst-Weg an. Dieser besteht aus verschiedenen Stationen, beim Abschreiten soll man mit Musik, Kerzen und Lesungen trotzdem in Weihnachtsstimmung kommen. Ein solcher Weg wird zum Beispiel in angeboten. Im Freien: Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, feiern viele Kirchen ihre Gottesdienste im Freien: im Pfarrgarten, auf dem Friedhof, dem Dorfplatz oder anderen städtischen Plätzen. So etwa in Möttingen , Kempten und Neu-Ulm .

Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, feiern viele Kirchen ihre im Freien: im Pfarrgarten, auf dem Friedhof, dem Dorfplatz oder anderen städtischen Plätzen. So etwa in , und . Zwölf-Stunden-Gottesdienst: In St. Maximilian in München hatte Pfarrer Rainer Maria Schießler angekündigt, am 24. Dezember zwölf Stunden am Stück Gottesdienst zu feiern. Von 12 bis 21 Uhr wird die Messe in der Kirche gefeiert und im Stream übertragen. Von 21 bis 24 Uhr wird die Predigt wegen der Ausgangssperre nur noch im Internet zu sehen sein.

In in hatte Pfarrer angekündigt, am 24. Dezember zwölf Stunden am Stück zu feiern. Von 12 bis 21 Uhr wird die in der Kirche gefeiert und im Stream übertragen. Von 21 bis 24 Uhr wird die wegen der Ausgangssperre nur noch im Internet zu sehen sein. Weihnachten to Go: In Nürnberg und im unterfränkischen Landkreis Kitzingen wird es in vielen Gemeinden fertig gepackte Weihnachtstüten für die Gemeindemitglieder geben. Darin befinden sich zum Beispiel liturgische Hefte für Andachten in den eigenen vier Wänden oder weihnachtliche Bastelmaterialien für Kinder.

In und im unterfränkischen wird es in vielen Gemeinden fertig gepackte Weihnachtstüten für die Gemeindemitglieder geben. Darin befinden sich zum Beispiel liturgische Hefte für in den eigenen vier Wänden oder weihnachtliche Bastelmaterialien für Kinder. Im Stream: Wie viele Pfarreien überträgt auch die Augsburger Allgemeine Weihnachtsgottesdienste live im Stream – und zwar mit Bischof Bertram Meier aus dem Augsburger Dom. Auch im Anschluss können sich Gläubige die Messen daheim ansehen. Die Gottesdienste finden an Heiligabend , am ersten Feiertag sowie an Silvester statt. Der Stream startet jeweils wenige Minuten vor Beginn der Messe . Alle Live-Übertragungen finden Sie hier. (mit dpa)

