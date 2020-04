vor 18 Min.

Pressekonferenz live: Söder erläutert weitere Lockerungen

Bayern kehrt nach den Corona-Maßnahmen langsam zurück zur Normalität. Am Dienstag entscheidet das Kabinett über weitere Lockerungen. Hier sehen Sie die PK von Markus Söder im Livestream.

Vorsichtig und behutsam will die bayerischen Regierung die strengen Corona-Maßnahmen lockern. Erste Schritte sind bereits gemacht: Nach Garten- und Baumärkten haben seit Montag auch Läden mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder geöffnet. Nach einer Rüge des Verwaltungsgerichtshofs dürfen sogar größere Geschäfte wieder aufmachen, wenn sie die Verkaufsfläche beschränken.

Auch Schüler der Abschlussklassen sind am Montag wieder persönlich in den Unterricht zurückgekehrt. Gleichzeitig gilt jedoch in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr eine Maskenpflicht. Am Dienstag hat sich das Kabinett nun mit weiteren Corona-Lockerungen beschäftigt.

Unter strengen Auflagen wie Mindestabständen zwischen den Kirchgängern und Personenobergrenzen sollen dann wieder alle Religionsgemeinschaften Gottesdienste mit Besuchern anbieten können. Bisher war dies nur ohne Besucher per Übertragungen im Internet oder Fernsehen möglich. Darüber hinaus wird bei der Sitzung auch ein erstes Fazit der seit diesem Montag geltenden Maskenpflicht sowie des gestarteten Schulunterrichts für Abschlussklassen gezogen.

In Bayern waren in den vergangenen Tagen die Neuinfektionen schrittweise zurückgegangen. Auch die am Montagabend angekündigte Öffnung großer Geschäfte in Bayern wird thematisiert. Ministerpräsident Markus Söder, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Innenminister Joachim Herrmann, Kultusminister Michael Piazolo und Verkehrsministerin Kerstin Schreyer werden um 13 Uhr vor die Presse treten und über die Beschlüsse des Kabinetts informieren. (AZ, dpa)

